APPELLO PER LECCO: “CON IL NUOVO GRUPPO “ORIZZONTE” CRESCEREMO”

Appello per Lecco prosegue il suo percorso tornando alle origini di associazione.

È nato il nuovo gruppo consigliare “Orizzonte per Lecco” con i consiglieri Giovanni Tagliaferri, Clara Fusi e Corrado Valsecchi.

Questo gruppo consigliare sostiene la candidatura di Mauro Fumagalli a sindaco della città di Lecco alle prossime elezioni amministrative.

Questo gruppo intende continuare la forte tradizione civica espressa da Appello per Lecco proponendosi come punto di riferimento comunitario per l’azione civica nel nostro Comune.

Attività che si è sempre fondata sulla ricerca e sulla costruzione del bene comune senza sconti o cedimenti per gli interessi della propria organizzazione. La storia e l’azione di Appello per Lecco non si esaurisce, non muore con la costituzione di Orizzonte per Lecco.

Continueremo – confluendo con Gruppo per Lecco, Insieme ed Azione – a contribuire in modo evidente al bene di tutti come sentinelle che intendono promuovere il buon governo della città.

Continueremo la nostra battaglia fatta di azioni quotidiane e critiche sempre precise e costruttive e rivolta anche alla progettualità e al futuro di Lecco. Una vision che parte dai problemi quotidiani ma che guarda all’orizzonte per dare spazio alla crescita di modelli e progetti per il bene comune, delle persone che vi abitano e dare sicurezza anche in momenti complessi ed incerti come quelli attuali.

I nostri 15 anni di vita testimoniano con forza la nostra volontà di sostenere con serietà la crescita della nostra comunità cittadina e non solo.

Continueremo nella nostra azione nella battaglia contro la violenza di genere, contro il fenomeno più deteriore del gioco d’azzardo che provoca ludopatia, manterremo l’impegno per il mantenimento e restauro dei beni della nostra città come fatto ad esempio per la statua del nostro Patrono, il compendio Monumentale di Alessandro Manzoni o con l’esedra e la fontana in piazza Antonio Stoppani. La valorizzazione di spazi cittadini – come non ricordare il mirabile esempio dell’Isola Viscontea – rimane un punto fermo dell’azione e iniziativa di Appello per Lecco.

La parte politica verrà potenziata dal nuovo gruppo Orizzonte per Lecco.

Azione politica che nei prossimi mesi crescerà ulteriormente con il sostegno al candidato sindaco Mauro Fumagalli conquistando spazi non di centro – facile sintesi tra destra e sinistra – ma, bensì, di alternativa concreta e reale alle logiche di governo definite prioritariamente da interessi di partito a discapito degli interessi cittadini.

Appello per Lecco, forte della sua tradizione di coraggio, trasparenza, condivisione e costruzione del bene comune, continuerà in futuro in un ambito – Orizzonte per Lecco – che consentirà di raggiungere traguardi importanti per la nostra città.

Colgo l’occasione per augurare a tutti buone feste.

Rinaldo Zanini

Presidente di Appello per Lecco