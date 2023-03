Ci mancavano le giostre davanti al monumento dei caduti, un simbolo che la precedente amministrazione, le associazioni d’Arma e i finanziatori privati avevano restaurato completamente per onorare i caduti di Lecco delle guerre.

Abbiamo ricevuto molte telefonate di protesta, messaggi whattsapp, sappiamo che Assoarma ha segnalato al Sindaco la criticità della situazione. Con ogni probabilità si accalcheranno centinaia, se non migliaia di ragazzini vogliamo sperare che l’amministrazione abbia a cuore il monumento e lo tuteli dai potenziali vandalismi considerato che si è assunta la responsabilità di mettere in quell’area parte del Luna Park.

Le feste religiose ormai sono diventati periodi per divertirsi, che sia una ricorrenza speciale almeno per i credenti sembra importare veramente poco. Quest’anno a poche decine di metri dalla basilica di San Nicolò durante il venerdì santo vedremo come si potrà conciliare il sacro con il profano.

Guido Puccio recentemente ha detto che questa è “una città che sta ritornando a essere un borgo“. L’immagine che il Luna Park sul lungolago offre è proprio questa!

Rinaldo Zanini, presidente di Appello per Lecco

Corrado Valsecchi, capogruppo consiliare di appello per Lecco