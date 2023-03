LECCO – Seminario dedicato all’apprendistato professionalizzante in sala Ticozzi, a Lecco. Da 10 anni Apaf è capofila della Rete Apprendistato Lecco e, lavorando in stretta collaborazione con l’Ufficio Apprendistato della Provincia di Lecco, gestisce il Portale appositamente creato per le iscrizioni, l’avvio e il monitoraggio di tutti i corsi di base e trasversale per questa tipologia di apprendisti.

La Rete, costituita da 15 Enti tra i quali le Associazioni Imprenditoriali, i Cfp e le Agenzie formative locali, ha istituito il seminario l’Apprendistato Professionalizzante per informare le aziende, i consulenti del lavoro e i commercialisti dell’Offerta Formativa provinciale a catalogo e delle modalità di iscrizione e accesso ai corsi pubblici finanziati dalla Dote Apprendistato. L’evento ha anche dato la possibilità ai Commercialisti e Consulenti del Lavoro partecipanti di conseguire 4 crediti formativi previsti rispettivi Ordini.

Dopo i saluti del presidente Francesco Maria Silverij, è stata la volta dell’intervento di Carlo Malugani, consigliere provinciale delegato all’Istruzione, Formazione professionale e Centro impiego che oltre a evidenziare l’importanza dei temi trattati, ha portato i saluti della presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann. “Come presidente del Cda di Apaf – ha dichiarato Francesco Maria Silverij – sono estremamente contento del lavoro di Capofila finora svolto che ci è stato assegnato da tutti gli Enti della Rete con grande fiducia e riconoscimento della nostra professionalità e competenza, oltre che del nostro ruolo pubblico in quanto Azienda Speciale della Provincia di Lecco. L’auspicio è quello che tutto il sistema territoriale continui anche nei prossimi anni a lavorare insieme per la crescita dei giovani apprendisti e delle aziende”.

Il convegno ha visto Marco Cimino, direttore Apaf, come moderatore e i temi trattati sono stati:

– focus sui vantaggi economici del contratto di apprendistato intervento a cura di Riccardo Bacchi – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecco;

– apprendistato: chiarimenti sul regime contributivo intervento a cura di Dario Zangani – Ordine dei Consulenti del Lavoro di Lecco;

– l’importanza della Formazione per i giovani lavoratori intervento a cura di Federica Isola – Organizzazioni Sindacali di Lecco Cgil, Cisl e Uil;

– l’apprendistato: uno strumento per la formazione dei giovani in azienda intervento a cura di Stefania Palma, Organizzazioni Imprenditoriali di Lecco;

– le novità dell’offerta formativa provinciale: sistema di prenotazione doti, corsi di recupero e corsi a catalogo intervento a cura di Elena Galante – Apaf;

– controlli e verifiche: documenti necessari e adempimenti per una regolare posizione dell’apprendista intervento a cura di Paolo Guidone, Responsabile Ufficio Vigilanza dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Lecco.

“L’apprendistato – commenta Marco Cimino, direttore di Apaf – è fondamentale come ponte tra istruzione e lavoro. Oggi erano presenti tutti gli attori pubblici e privati del sistema locale e questo è molto positivo per poter far crescere i giovani lavoratori, le imprese e il territorio. Tengo a ringraziare l’intera rete e in particolare: il Centro di Formazione Professionale Aldo Moro – la Fondazione Mons. G. Parmigiani; Consorzio Consolida Società Cooperativa; Ecole – Enti Confindustriali Lombardi per l’educazione; Elfi – Ente Lombardo per la formazione d’Impresa; ESPE Lecco; Fondazione ENAIP sede di Lecco; Fondazione Luigi Clerici di Lecco e Merate; IAL – Innovazione Apprendimento Lavoro Lombardia Srl – Impresa Sociale; Omnia Language Società Cooperativa; API – Associazione Piccole e Medie Industrie della Provincia di Lecco; Confartigianato Imprese Lecco; Confcommercio Lecco; Confcooperative dell’Adda; Confindustria Lecco e Sondrio”.

“Il punto di forza della modalità di gestione dell’apprendistato nella nostra provincia è la gestione delle attività formative attraverso una rete che comprende i centri di formazione professionale e le associazioni di categoria – conclude il consigliere provinciale Carlo Malugani – La modalità di lavoro in rete consente un migliore coordinamento e una semplificazione delle procedure, oltre a rappresentare una possibilità di effettivo arricchimento reciproco. Negli ultimi anni capofila della rete con ruolo di coordinamento è stato Apaf, l’Agenzia provinciale per le attività formative. La Provincia gestisce e monitora le risorse destinate alla formazione di base/trasversale. I finanziamenti transitano dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e vengono successivamente ripartiti da Regione Lombardia alle Province lombarde. Il nostro ente si occupa della gestione delle risorse, sia per la parte relativa agli affidamenti del servizio, sia per la parte di validazione delle doti, le verifiche sui corsi e sui costi imputati, i sopralluoghi di monitoraggio e le rendicontazioni finali a Regione Lombardia. Fermo restando la normativa vigente in materia di apprendistato, la piattaforma rappresenta un’ulteriore possibilità per le imprese di favorire la formazione dei loro apprendisti”.