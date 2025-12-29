APPROVATO IL NUOVO PROGETTO PER L’ASILO NIDO DI BONACINA

LECCO – La Giunta comunale di Lecco ha approvato il progetto stralcio e il nuovo quadro economico per i lavori di demolizione e ricostruzione del nuovo asilo nido di via Timavo, a Bonacina.

Così l’assessora ai Lavori pubblici del Comune di Lecco Maria Sacchi: “Il terzo asilo nido della città di Lecco riprende il suo cammino verso la realizzazione. Chiuso con accordo bonario, dopo aver intrapreso la risoluzione per inadempienza, con il consorzio risultato aggiudicatario da Invitalia. Abbiamo approvato il progetto stralcio, che consente di poter procedere con l’iter amministrativo di nuovo affidamento. La gara sarà pubblicata tra fine anno ed inizio gennaio 26, al fine di poter poi avviare i lavori dalla metà di gennaio”.

“Il nuovo quadro economico dell’opera è pari a 1.829.790 euro. Ringrazio i funzionari – conclude Sacchi – che hanno lavorato perché si possa ottimizzare il tempo e rispettare le tempistiche che ad oggi prevedono la rendicontazione per il 30 giugno del 2026″.