APPROVATO L’ACCORDO TRA IL COMUNE E LINEE LECCO

LECCO – Approvati dal Consiglio comunale di Lecco gli indirizzi per la definizione di un accordo transattivo tra il Comune e Linee Lecco , ossia la definizione dei rapporti di debito e credito tra l’ente comunale e la propria società partecipata al cento per cento.

Il documento stabilisce che la riconciliazione tra Comune di Lecco e Linee Lecco Spa comporti un pagamento di circa 1 milione e 600 mila euro da parte della società partecipata (che sarà corrisposto all’ente comunale in 10 anni). La conclusione deriva dalla riconsiderazione di tutte le partite aperte dal 2018 al 2024, ossia riguardante l’intero periodo di vigenza della Convenzione.

Si è giunti a questa riconciliazione contabile a fronte della valutazione di due elementi distinti, formalizzati nel documento approvato dal Consiglio comunale: da una parte, la quantificazione dell’aggio rinvenente al Comune in forza della gestione dei parcheggi da parte di Linee Lecco, calcolati in oltre 3,032 milioni di euro dovuti dalla società al Comune di Lecco. Dall’altra le opere di miglioria extra convenzione che, nel frangente temporale individuato, Linee Lecco ha effettuato per conto dell’ente comunale. Su questo è stato stabilito che il Comune di Lecco dovrà riconoscere 1,397 milioni di euro alla società partecipata; dal che il ricalcolo del debito in capo alla partecipata è stato accertato in 1.635.182,09 euro.

“Da settembre 2024, con l’insediamento del nuovo Cda di Linee Lecco, abbiamo affrontato tutti i temi rimasti aperti tra il Comune e la sua società partecipata: dapprima, a fine anno scorso, è stata regolarizzata la vicenda della palazzina della Piccola, ora si è intervenuti sulla riconciliazione economica tra le due parti. Questi due elementi risultano essenziali per creare le condizioni per affrontare il terzo e ultimo punto, quello dell’ipotesi di affidamento in gestione in-house della sosta, elemento strategico per Linee Lecco. Desidero ringraziare per la collaborazione il Cda di Linee Lecco, a partire dalla presidente Agnese Massaro, il direttore Marco Santarelli, il segretario generale del Comune di Lecco Francesco Bergamelli e tutta la squadra tecnica dell’ente e, in particolare, l’assessore al Bilancio Roberto Pietrobelli”, ha detto il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni.

“Questo accordo è frutto di un grande lavoro di squadra, dell’intero Cda di Linee Lecco Spa, del direttore Santarelli e degli uffici amministrativi della società, e del Comune, nelle persone del sindaco, Mauro Gattinoni, del segretario Francesco Bergamelli, dell’assessore Roberto Pietrobelli. Siamo davvero felici di essere riusciti a trovare una soluzione che, sistemando tutte le pendenze passate, senza clamori e polemiche ma grazie a un certosino lavoro di ricostruzione contrattuale e contabile fondato sui fatti, getta le basi per una collaborazione futura sempre più efficace e profittevole per tutti”, le parole della presidente del Cda di Linee Lecco Agnese Massaro.

Alla delibera approvata dal Consiglio comunale seguirà, ora, la sottoscrizione dell’accordo tra le parti in scrittura privata. La questione della gestione della sosta da parte di Linee Lecco sarà, invece, oggetto del Consiglio comunale in programma il prossimo 30 giugno.