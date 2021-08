LECCO – È ormai iniziata la stagione della raccolta dei funghi nei boschi e con essa, purtroppo, anche gli interventi di soccorso legati a questa attività. “Si tratta perlopiù – annota il CNSAS – di infortuni non gravi ma anche di persone illese in difficoltà”.

“La raccolta di funghi – spiegano dal Soccorso Alpino – può essere una pratica piacevole oppure un momento critico se non si tengono presenti le regole basilari, come la conoscenza dei posti, l’equipaggiamento giusto, soprattutto le scarpe, le proprie capacità e le condizioni meteorologiche, giusto per citare le principali”.

Il Cnsas ogni anno ribadisce l’importanza della prevenzione e ricorda che sul sito sicurinmontagna.it è possibile trovare preziose informazioni su come prevenire certi tipi di incidenti e consigli per andare in montagna con consapevolezza, riducendo i rischi che si possono gestire.

RedCro