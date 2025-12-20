APRICA, FIS JUNIOR: LE LECCHESI AGAZZI E SALA PROTAGONISTE NEL GIGANTE

APRICA (SO) – Nella due giorni dedicata ai Giganti Fis Junior sulle piste dell’Aprica lo Sci Club Lecco conferma il proprio ottimo stato di forma, con le ragazze grandi protagoniste e il “rosa” a brillare nelle classifiche assolute e di categoria. Le gare di Slalom Gigante hanno visto infatti il sodalizio lecchese centrare podi e piazzamenti importanti, a conferma del valore del gruppo nel pieno della stagione.​

Nel settore femminile spicca la prestazione di Giorgia Sala, capace di salire sul gradino più alto del podio in una delle due giornate e di centrare anche un secondo posto assoluto nell’altra prova, risultati che le valgono il vertice anche nelle graduatorie Giovani.

Sempre tra le ragazze da segnalare l’ottima prova di Giulia Agazzi, che completa la festa lecchese con un secondo posto di giornata e con un ulteriore podio assoluto, confermandosi tra le Aspiranti più competitive del lotto.

Buone conferme arrivano anche dalle altre atlete blucelesti, con Vittoria Giacomelli e compagne in grado di portarsi a ridosso della top ten e di raccogliere punti preziosi in chiave Fis. Le classifiche mostrano infatti un gruppo compatto, con più ragazze dello Sci Club Lecco nella parte alta dell’ordine d’arrivo e in costante crescita tecnica. In campo maschile le giornate aprichesi ribadiscono la solidità della squadra, trascinata da prove di livello da parte di atleti come Ruggero Traniello, più volte protagonista nelle gare di gigante. Alle sue spalle si registrano piazzamenti significativi anche per Nico Picech, Leo Lampugnani e il resto del team, che si mantiene stabilmente nei piani alti delle classifiche Giovani e Aspiranti.​

Il bilancio della trasferta all’Aprica è quindi più che positivo per lo Sci Club Lecco, che rientra con podi pesanti, morale alto e indicazioni confortanti in vista dei prossimi appuntamenti del calendario Fis Junior. Le prestazioni delle ragazze e dei ragazzi in gigante confermano la bontà del lavoro svolto in allenamento e lasciano intravedere ulteriori margini di crescita nelle gare a venire.​

