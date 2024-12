“ARCHITETTURA E ACQUA”: GIOVANNI LEDDA VINCE IL CONCORSO CON LO SCATTO “ALBA SUL PONTE”

LECCO – Giovanni Ledda con lo scatto ‘Alba sul ponte’, Massimo Toffetti e Alessio Scaccabarozzi. Una menzione speciale della Giuria per Giulia Griziotti e due premi Under 30 ex aequo a Valentina Cattaneo e Alessandra Podrecca. Sono questi i nomi dei premiati nell’ambito della 1^ edizione del concorso fotografico ‘Ritratti di Architettura’ indetto dall’Ordine degli Architetti di Lecco.

Le premiazioni dei vincitori si sono svolte venerdì 13 dicembre presso la sede dell’Ordine, alla presenza del vicesindaco e assessore alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza, membro della giuria che ha selezionato i vincitori, e del presidente del Tribunale di Lecco, Marco Tremolada, ospite speciale della serata. A fare gli ‘onori di casa’ è stato il presidente Anselmo Gallucci, che ha sottolineato l’importanza del ruolo e del lavoro dell’architetto: “Nostro compito è quello di pensare agli spazi, in un’ottica di comunità. È una responsabilità che deve esserci chiara ed accompagnarci sempre nel nostro lavoro”.

In merito al concorso, Gallucci ha detto: “La fotografia è una modalità di vedere l’architettura, educa allo sguardo e rivela sensibilità dell’autore. Siamo molto contenti del successo avuto dal concorso, abbiamo ricevuto oltre 150 opere, tutte molto significative, scegliere non è stato facile. Congratulazioni a tutti”. Nel salutare i presenti l’assessore Simona Piazza ha commentato: “Questo concorso è stata una bella occasione di collaborazione, oltre a quelle che già vedono Comune e architetti protagonisti. Voi ci state aiutando in un’impresa non facile, quella di ridisegnare alcuni spazi della nostra città, accompagnandola nella trasformazione da città industriale a città turistica”.

‘Architettura e acqua’ il tema scelto per l’edizione d’esordio del concorso, ideato e organizzato da Giacomo Albo, consigliere dell’Ordine, architetto e fotografo: “L’obiettivo – ha spiegato – era promuovere l’architettura e il paesaggio della Provincia di Lecco, in cui l’elemento dell’acqua è ricorrente, per non dire fondamentale, tramite uno strumento accessibile, la fotografia. Sembra banale dirlo, ma un conto è vedere qualcosa e un conto è saperla fotografare e trasmettere la prospettiva di chi sta dietro la macchina fotografica”.

Oltre ai vincitori, è stato consegnato un piccolo riconoscimento per i loro scatti anche a Ilario Piatti, Matteo Colombo, Beatrice Pirovano, Vincenzo Fontana, Luca Ponti, Marco Panzeri e Cristina Buzzella. Le foto dei vincitori e altri sette scatti selezionati sono stati poi esposti a Palazzo Paure: la piccola mostra, inaugurata sabato 14 dicembre, sarà visitabile fino al 6 gennaio.