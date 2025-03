ARCHIVI “PER” LECCO: NUOVO INCONTRO DEDICATO AL TORRENTE GERENZONE

LECCO – L’Associazione Giuseppe Bovara – “Archivi di Lecco e della Provincia” (rivista edita dalla Cattaneo Paolo Grafiche di Oggiono/Annone che a breve festeggerà i cinquanta anni di vita) organizza e propone, insieme all’associazione Officina Gerenzone APS, il secondo incontro del ciclo Archivi “per” Lecco.

La serata sarà dedicata al torrente Gerenzone che da secoli lega la sua storia alle vicende economiche e sciali del territorio. Verrà proposto il documentario (nella versione restaurata a cura di Officina Gerenzone APS) girato nel 1961 da Sofia Ceppi Badoni lungo il corso del torrente, quand’ancora era animato da rumori, suoni e colori del mondo fucinale.

Tra i protagonisti del cortometraggio vi sono la diga del Paradone e uno degli ultimi magli da rame. Al termine si parlerà non solo del Paradone e dei suoi meccanismi, in parte nascosti e meritevoli di valorizzazione; ma anche del “Luogo del Cuore” proposto in questi giorni da Officina Gerenzone ovvero il “maglio della Panigada”, vero e proprio palinsesto che riassume oltre cinque secoli di storia manifatturiera e tecnologica del territorio Lecchese.