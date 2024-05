“ARCOBALENI TRA GLI SCAFFALI” PER L’INCLUSIONE IN BIBLIOTECA

LECCO – In occasione della Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia, che si celebra ogni anno il 17 maggio, venerdì alle 18 presso la biblioteca civica di Lecco, in collaborazione con l’associazione LGBT+ diritti Renzo e Lucio, si terrà un incontro a tema “Arcobaleni tra gli scaffali. Leggere per conoscere”.

Nel corso della serata saranno presentati i volumi donati dall’associazione, libri che approfondiscono tematiche collegate coi diritti LGBT+, per un contributo che arricchisce il patrimonio culturale della biblioteca e promuove una cultura di inclusione e rispetto della diversità.