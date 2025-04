AREA EX GAMBA STAZIONE DEGRADATA DELLA “VIA TRUCIS”, IL CARTELLO A CALOLZIO

CALOLZIOCORTE – “Area ex Gamba, Via Trucis. Il sindaco Ponzio Pilato da vent’anni sta lasciando quest’area al degrado”. È la dichiarazione contenuta nel cartello affisso a mo’ di stazione della Via Crucis sulla recinzione dell’area ex Gamba, zona abbandonata nel centro di Calolzio che da anni è lasciata al proprio destino.

“Non possiamo che esprimere la nostra solidarietà all’anonimo cittadino che ha affisso sulla recinzione dell’area “ex Gamba” un nuovo cartello sarcastico – il commento del gruppo di opposizione Cambia Calolzio -. Un gesto che richiama ancora una volta l’attenzione sullo stato di degrado in cui versa questa zona, già oggetto in passato di analoghe segnalazioni tramite incisivi tazebao, volti a sollecitare l’intervento del Comune”.

“Noi di Cambia Calolzio – ricorda il gruppo – siamo intervenuti più volte per chiedere all’amministrazione comunale di attivarsi per il recupero di quest’area e restituirla alla cittadinanza. Le nostre azioni non si sono limitate a semplici sollecitazioni: abbiamo promosso petizioni, presentato osservazioni al Piano di Governo del Territorio e organizzato assemblee pubbliche proprio di fronte all’ex area Gamba, anche con la partecipazione del compianto presidente di ACT, Giuseppe Figini.

Purtroppo – l’amara conclusione -, in Comune continua a regnare l’inerzia: nessuna iniziativa concreta per la riqualificazione dell’area e per il miglioramento del decoro urbano”.

RedCro