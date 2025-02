AREA EX LEUCI: AL VAGLIO UNA NUOVA PROPOSTA PROGETTUALE

LECCO – Rispetto alla riqualificazione dell’area ex Leuci di via XI Febbraio e via Tubi e al suo iter formale, L’amministrazione comunale di Lecco precisa che lo scorso 4 febbraio, la proprietà dell’immobile, Lario Real Estate Srl, ha depositato al protocollo generale del Comune di Lecco un nuova proposta progettuale, in variante al Pgt, che dovrebbe recepire la indicazioni contenute nell’atto di indirizzo approvato con deliberazione di Giunta comunale il 6 giugno del 2024.

La nuova proposta è attualmente al vaglio tecnico degli uffici competenti; successivamente verrà sottoposta, come da normativa vigente, all’attenzione del Consiglio comunale, cui spetta la competenza in materia di adozione/approvazione del piano attuativo, nonché della relativa variante puntuale al Pgt vigente.