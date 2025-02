AREA EX LEUCI, VALSECCHI: “SÌ DEI PRIVATI, CONSIGLIERI ALL’OSCURO”

Arriva il sì del privato sull’area ex Leuci alle richieste del Comune, forse l’area più strategica della città.

Peccato che i consiglieri comunali non ne sanno nulla, nessuno si è degnato di consultarli, né l’assessore Rusconi, né il sindaco. Ma saranno i consiglieri comunali a dire se il progetto va bene o sarà da bocciare, prima in commissione (che si sono trasferite per volere di questa maggioranza nelle redazioni dei giornali) e poi in consiglio comunale.

Evidentemente qualcuno ha un conto in sospeso con l’area che va da via Balicco a via XI Febbraio, una zona di Lecco altamente congestionata che vogliono trasformare in un inferno invivibile.

Sarà mia premura, in assenza di convocazioni urgenti della commissione V, che in questi anni è sparita dai radar, chiedere un accesso agli atti immediato per capire cosa sta per succedere sull’area ex File dove sindacati, associazioni datoriali, associazioni di cittadini negli anni scorsi hanno fatto il diavolo a quattro per impedire trasformazioni urbanistiche.

La questione dell’area Leuci non può essere un “affare” di “quattro gatti”, ma deve essere portata subito al confronto con i rappresentanti dei cittadini prima di creare contrapposizioni istituzionali dannose e nefaste anche per gli interessi del privato che intende investire sull’area.

Corrado Valsecchi

Capogruppo consiliare di Appello per Lecco