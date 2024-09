AREA EX PICCOLA. I RISULTATI DEL FOCUS GROUP SUL NUOVO PGT

LECCO – Rielaborati, in un report dettagliato, gli esiti dell’incontro partecipato, realizzato nella modalità del world cafè il 16 luglio scorso presso la scuola primaria Edmondo De Amicis. L’appuntamento, dedicato alla rigenerazione culturale urbana dell’area della ex Piccola velocità, trova spazio nel processo partecipativo attivato dal Comune di Lecco, impegnato nella redazione della variante generale al Piano di governo del territorio (materiale disponibile a questo collegamento) che definirà il futuro assetto della città.

Importante la mole dei dati raccolti, disponibile nel report. Dai feedback collezionati, i cittadini hanno espresso il desiderio che la Piccola diventi uno spazio per eventi tutto l’anno, accessibile e in grado rispondere alle esigenze di giovani e meno giovani, un luogo di produzione artistica e diffusione della cultura, una sorta di nuova piazza cittadina, un’area di studio e coworking per studenti e professionisti, economico ed accessibile 24/7, uno spazio che valorizzi il verde, la biodiversità e la fragilità creativa.

Così l’assessore allo Sviluppo urbano del Comune di Lecco Giuseppe Rusconi: “Un incontro produttivo su un ambito di trasformazione chiave della nostra città, grazie al quale abbiamo raccolto visioni e idee in grado di orientare la nostra azione rispetto a quello che si appresta a diventare il 15° rione di Lecco. Le iniziative di confronto sul tema del Pgt proseguiranno nelle prossime settimane e nei prossimi mesi all’interno di quel percorso partecipativo che, grazie al contributo di tutti, porterà a disegnare il futuro della città”.

Fissati due nuovi momenti di condivisione rivolti alla cittadinanza per la nuova variante generale al Piano di governo del territorio. Il prossimo si terrà il martedì 1° ottobre dalle 17 alle 20 lungo il Gerenzone con ritrovo in corso Monte Santo 22, all’altezza della scuola primaria Diaz.