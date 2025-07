ARPA LOMBARDIA: IL CALDO HA LE ORE CONTATE

MILANO – “L’ondata di caldo che sta investendo la Lombardia ha una data di scadenza: venerdì 4 luglio prossimo. Fino ad allora in pianura avremo ancora temperature tra i 37 e i 38 gradi, con forte disagio da calore, ma a partire da sabato ci sarà un primo calo delle temperature di 4-6 gradi. Previsto anche il ritorno di piogge e temporali, in particolare nella giornata di domenica. Ci sarà quindi l’inizio di una nuova fase meteorologica caratterizzata da marcata variabilità con nuove occasioni per piogge e temporali anche durante la settimana successiva”. Lo dice il Servizio Meteo di Arpa Lombardia .

“Dato il grande calore e la consistente energia accumulata in questo periodo – prosegue la nota di Arpa – nei prossimi giorni sarà possibile avere dei temporali di forte intensità. A questo proposito c’è la possibilità di scaricare e consultare l’App di Arpa Lombardia “radarLOM” per seguire in tempo reale lo spostamento dei fenomeni temporaleschi sulla nostra regione e monitorare la possibile presenza di grandine.

In estate nella maggior parte dei giorni, se non intervengono piogge e temporali, la temperatura minima viene toccata tra le 6 e le 7 di mattina, mentre la massima intorno alle ore 17. Quando si ha una temperatura minima giornaliera superiore a 20 °C possiamo parlare di giornata con “notte tropicale”.

A partire dagli Anni 90, ossia da quando la temperatura media annua è iniziata a salire in misura significativa, il numero di notti tropicali è quasi raddoppiato: negli anni 90 la media annua era di 42, negli anni 2000 di 59, mentre nella successiva decade 72. Tra il 2021 e il 2024 si è arrivati a una media di 81 notti tropicali. Il 2022 con 101 giorni è stato l’anno che ha registrato più notti tropicali, mentre il 1993 con 24 giorni quello minore.

Un aumento di circa 40 notti tropicali equivale a un allungamento della stagione estiva di oltre un mese. La stagione estiva inizia convenzionalmente il 1° giugno e termina il 31 agosto. Nel caso di Milano, è sempre più frequente assistere a notti tropicali nei mesi di giugno e settembre, in qualche anno anche in maggio, mentre ormai è la normalità nei mesi di luglio e agosto.

Durante il giorno asfalto e cemento hanno una grande capacità di assorbire la radiazione solare aumentando considerevolmente la propria temperatura. Di notte invece il calore accumulato fatica a disperdersi. Le aree ricche di vegetazione si scaldano meno durante il giorno e si raffreddano meglio durante la notte. Per questo motivo si può parlare di isola di calore urbana. La presenza dell’isola di calore urbana è maggiormente evidente durante le ore notturne e mantiene le temperature più elevate nel centro città rispetto alle zone periferiche.