CASALECCHIO DI RENO (BO) – Alla ON Sight di Casalecchio di Reno conclusa la 5ª tappa di Coppa Italia Speed e la 2ª tappa di Coppa Italia Lead.

Nella Speed femminile le quattro atlete della fase finale sono Beatrice Colli (Fiamme Oro), Giulia Randi (Centro Sportivo Esercito), Andrea Rojas Tello (Milanoarrampicata ASD) e Sofia Bellesini (Vertik Area Dolomiti ASD). In semifinale hanno la meglio la Colli e la Rojas Tello, che si sfidano in una finale di altissimo livello, dove trionfa la Colli col tempo di 7.20″, tallonata dal 7.48″ della Rojas Tello. Nella finale per il terzo posto la Bellesini, vicecampionessa mondiale U18, ha la meglio sulla Randi e conquista il bronzo.