DALLAS (USA) – Medaglia d’oro ai campionati mondiali giovanili di arrampicata sportiva, specialità speed, per la colichese Beatrice Colli. L’atleta, classe 2004 e portacolori dei Ragni di Lecco, si è presentata in Texas da campionessa mondiale Under 18, titolo conquistato lo scorso anno a Voronexh, in Russia, e ripartirà con il titolo iridato Under 20 al collo.

In finale la lariana se l’è vista con le tedesche Nuria Brockfeld, classificatasi seconda, e Franziska Ritter, a completare il podio.