ARRESTATO IL TRAPPER BABY GANG CON 4 TRAFFICANTI DI DROGA E ARMI VALSASSINESI

LECCO – Nella prima mattina di oggi, 11 settembre, i militari della Compagnia di Lecco hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dall’Ufficio GIP del Tribunale di Lecco su richiesta della locale Procura nei confronti di 4 persone, tra loro imparentate, con passaporto macedone, residenti in Valsassina, per concorso in detenzione e porto illegale di armi da fuoco comuni e da guerra, nonché detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, per un giro d’affari non inferiore ai 12mila euro al mese.

Sono stati tratti in arresto Zilbehar Hetem, cl. 1975, suo figlio Mevljudin Hetem, classe 2002, suo cognato Rasim Dali, cl.1983.

Nel corso delle indagini era già stato arrestato e si trova tutt’ora in carcere anche il figlio Mevljan Hetem, fermato sempre dai Carabinieri di Lecco lo scorso febbraio con due pistole risultate rubate e utilizzate in altri episodi delittuosi, tra i quali la sparatoria di Corso Como a Milano occorsa nel luglio 2022, nonché di 22 dosi di cocaina …

