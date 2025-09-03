ARRESTATO LADRO SERIALE DI BICICLETTE: AVEVA COLPITO 11 VOLTE

LECCO – È stato arrestato un uomo accusato di aver messo a segno undici furti di biciclette in città. L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile della Questura di Lecco, che ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP su richiesta della Procura della Repubblica.

Il soggetto, un cittadino extracomunitario maggiorenne con precedenti per reati contro il patrimonio, è ritenuto responsabile di una serie di furti avvenuti tra il 22 aprile e l’8 agosto. Le biciclette, tutte di valore, erano state sottratte dall’interno di box privati situati in zone residenziali della città.

Decisiva per le indagini è stata un’impronta papillare latente rinvenuta all’interno di uno dei garage violati. Il rilievo, effettuato dal Gabinetto Provinciale della Polizia Scientifica, ha permesso di identificare con certezza il presunto autore dei furti.

Grazie agli elementi raccolti, la Squadra Mobile ha potuto deferire l’uomo all’autorità giudiziaria per una lunga serie di episodi delittuosi. Al termine delle formalità, è stato trasferito presso la casa circondariale di Lecco.

RedCro