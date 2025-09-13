ARRESTO BABY GANG, CAMBIA CALOLZIO: “PREOCCUPANO ESEMPI VIOLENTI”

Abbiamo letto con preoccupazione la notizia dell’arresto a Milano di Zaccaria Mouhib, noto come Baby Gang, trovato con pistole nascoste in casa e in hotel, e definito dalla Procura “persona pericolosa”.

Quello che lascia più perplessi è che molti ragazzi lo vedono come un mito, un modello da seguire — una scelta che a nostro avviso è profondamente sbagliata.

Questa vicenda non è lontana, capita anche nella nostra città: Calolziocorte è finita ancora una volta sulle cronache per eventi che dovrebbero essere evitati. E questo non deve diventare la norma.

Occorre investire seriamente nelle politiche giovanili, nei progetti di prevenzione del disagio, nel supporto educativo, nelle attività culturali e sportive; in parole semplici, costruire comunità forti che offrano alternative concrete ai ragazzi.

Perché un giovane senza riferimenti sani, senza opportunità, può finire col cercare in figure discutibili . E questi esempi – di parole e fatti violenti – non devono diventare parte del quotidiano di una città che può e deve fare meglio.

Guardiamo insieme avanti: promuoviamo il rispetto, l’educazione, il valore di responsabilità. Non è con la paura o con l’ammirazione per il negativo che costruiremo una comunità forte, ma con proposte vere, con ascolto, con inclusione.

Cambia Calolzio

LEGGI ANCHE: