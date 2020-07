MORTERONE – In questa mattinata di domenica, esattamente alle 5:21, è nato un bambino in una famiglia di Morterone, il Comune meno popoloso d’Italia: si chiama Denis, sta bene come la neo mamma Sara, per la felicità del papà Matteo.

Il fiocco azzurro è un evento abbastanza raro per Morterone: l’ultima nascita in senso cronologico risale a …

