ARRIVA ITALIA: BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ, NEL 2024 18,9 MILIONI DI PASSEGGERI

LECCO – Arriva Italia, società che opera nel settore del trasporto pubblico locale in Valle d’Aosta e nelle province di Torino, Brescia, Bergamo, Lecco e Cremona, e nel trasporto degli studenti con disabilità nel territorio di Roma Capitale, pubblica la terza edizione del Bilancio di Sostenibilità con la consulenza di Amapola Società Benefit, confermando una traiettoria di crescita e consolidamento orientata alla responsabilità all’innovazione e alla riduzione dell’impatto ambientale.

Il 2024 è stato un anno di particolare rilievo per il gruppo, che ha visto un nuovo slancio ai piani industriali e all’obiettivo di rafforzare in modo significativo la presenza nel mercato italiano. La solidità economica raggiunta ha consentito ad Arriva Italia di pianificare nuovi e importanti investimenti sul territorio.

“La transizione energetica sta ridefinendo il nostro modo di operare: stiamo valutando nuove soluzioni, dal biometano ad altri carburanti alternativi, per offrire un servizio di trasporto pubblico sempre più sostenibile, efficiente e affidabile. Allo stesso tempo investiamo nelle nostre persone, promuovendo diversità, inclusione, formazione e sicurezza, perché sono la risorsa più strategica per le sfide future. – dichiara Angelo Costa, amministratore delegato di Arriva Italia. – Il nostro impegno quotidiano è rivolto ai quasi 50 milioni di passeggeri che nel 2024 hanno scelto i nostri servizi, a cui continuiamo a garantire qualità, innovazione e un’esperienza di mobilità moderna e sicura.”

I numeri di Bergamo e Lecco del 2024

Nel 2024 a Bergamo e Lecco l’Azienda ha trasportato 18,9 milioni di passeggeri, impiegando 387 dipendenti, con una flotta di 442 veicoli.

L’impegno per la decarbonizzazione prosegue con decisione: grazie agli investimenti dedicati all’ammodernamento della flotta, dei 442 veicoli della flotta, 4 erano elettrici, 43 erano alimentati ad HVO e 33 a CNG.

Per confermare il proprio impegno nel territorio, e per supplire alla carenza di autisti che da anni preoccupa il settore del TPL in tutta Europa, Arriva ha avviato da qualche anno le Arriva Academy. Questo percorso permette a uomini e donne di ottenere la patente D e la CQC (la Carta di Qualificazione del Conducente) gratuitamente per diventare autisti di autobus ed essere assunti a tempo indeterminato in azienda. Nel 2024, 44 persone hanno frequentato l’Academy a Bergamo e Lecco e il 100% di queste sono diventate autisti della società.

La rendicontazione di sostenibilità

Con l’edizione 2024, Arriva Italia compie un nuovo passo avanti nella rendicontazione, adottando volontariamente gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), pur non essendo ancora soggetta a obblighi normativi. Il report si basa sul principio della doppia materialità, combinando la valutazione degli impatti ambientali con l’analisi dei rischi e delle opportunità di natura economica. Anche quest’anno il Bilancio è stato sottoposto a assurance esterna, e il calcolo delle emissioni climalteranti è stato verificato da un ente terzo indipendente. Sono inoltre presenti informazioni relative alla gestione dei fornitori significativi, elemento centrale per garantire una catena di fornitura solida e resiliente.

In continuità con quanto realizzato nel 2023, sono stati pubblicati anche sei report territoriali, dedicati alle aree in cui Arriva Italia opera, con l’obiettivo di garantire la massima trasparenza e valorizzare le performance locali.

Il Bilancio di Sostenibilità 2024 e i report territoriali sono disponibili sul sito di Arriva Italia all’indirizzo: arriva.it.