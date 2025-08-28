ARRIVA ITALIA: DA IERI IN VENDITA GLI ABBONAMENTI ANNUALI STUDENTI

LECCO – A partire da ieri, mercoledì 27 agosto, è aperta la campagna abbonamenti per acquistare o rinnovare gli abbonamenti annuali studenti di Arriva Italia. L’acquisto online o tramite l’app Arriva MyPay garantisce una procedura veloce e consente di avere l’abbonamento sul proprio smartphone, evitando code e in modo completamente ecologico.

Acquistando o rinnovando l’abbonamento tramite i canali digitali si parteciperà automaticamente a un concorso per vincere 2 biglietti d’ingresso a Gardaland Park per la stagione 2026. Inoltre, sempre tramite l’acquisto online si avrà accesso esclusivo alla piattaforma CB Loyalty, con offerte personalizzate, sconti speciali e accesso anticipato ai prodotti dei migliori brand.

Con l’acquisto online è anche possibile rateizzare in 5 rate l’importo complessivo dell’annuale studenti. L’abbonamento annuale è valido 12 mesi dal 1° settembre al 31 agosto 2026 al costo di circa 8 abbonamenti mensili e può essere portato come detrazione fiscale nella dichiarazione dei redditi.

Alcuni Comuni della provincia di Lecco, elencati sul sito di Arriva Italia , hanno avviato delle convenzioni con l’azienda per facilitare l’acquisto dell’abbonamento annuale studenti. Questa tipologia di abbonamento studenti è acquistabile solo online. Una delle novità importanti di quest’anno è che tutti gli abbonamenti annuali per studenti con agevolazione regionale Io Viaggio in Famiglia si potranno acquistare online (tramite portale o app).

La modalità di acquisto online permette agli abbonati di usufruire di speciali vantaggi durante tutto l’anno. Con gli abbonamenti annuali studenti, infatti, sono previste tariffe agevolate per visitare il Museo delle Storie di Bergamo e i Musei di Brescia. Possedere un titolo di viaggio valido tutto l’anno consente di viaggiare in regola, evitare sanzioni e contribuisce a rendere il trasporto pubblico più sicuro, accessibile e affidabile.

Le tariffe per gli abbonamenti annuali restano invariate tranne che per i titoli agevolati regionali IVOP che passano per Lecco da 81 euro a 82 euro i tioli IVOL (trimestrale e annuale) che passano rispettivamente da 333 a 335 euro e da 1110 a 1117 euro e gli abbonamenti annuali studenti e annuali under 26 del servizio urbano del Comune di Calolziocorte che passano da 240 a 299 euro.

Per chi preferisce è possibile anche recarsi presso lo sportello abbonamenti di Arriva Italia in via della Pergola 2 a Lecco, per acquistare e caricare l’abbonamento su una tessera Io Viaggio, che sostituisce le vecchie tessere cartacee. Non è possibile acquistare un abbonamento online per poi caricarlo su una tessera fisica Io Viaggio e viceversa. L’acquisto allo sportello prevede un costo di emissione di 10 euro ed è possibile solo su appuntamento, prenotandosi dal sito https://bergamo.arriva.it/abbonati-allo-sportello-tutte-le-informazioni-2025/ .

In tutta l’area di Lecco servita da Arriva Italia è stato avviato il nuovo sistema di bigliettazione elettronica. Con il nuovo sistema, le vecchie tessere vengono sostituite dalla tessera Io Viaggio che diventa l’unico supporto fisico su cui caricare anche gli abbonamenti mensili e settimanali.