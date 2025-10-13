ARRIVANO I “PACCHI MISTERIOSI”: EVENTO CURIOSO E SOSTENIBILE AL PALATAURUS

LECCO – Un’iniziativa originale e tutta da scoprire approda per la prima volta a Lecco: i Pacchi Misteriosi di Mysterybox.cloud, progetto promosso dalla D’Annunzio Commercial Agency che sta conquistando tutta Italia con il suo mix di curiosità, divertimento e sostenibilità.

L’idea è semplice ma coinvolgente: plichi smarriti o giacenze di e-commerce vengono trasformati in esperienze a sorpresa. I visitatori potranno scegliere pacchi senza conoscerne il contenuto, al prezzo di 2,50 euro all’etto, vivendo l’emozione di aprire un regalo misterioso e contribuendo al tempo stesso alla riduzione degli sprechi.

Non mancano le promozioni “Salta la fila”, pensate per chi desidera accedere più rapidamente:

Posto Unico, ingresso agevolato per una persona;

Porta un Amico, ingresso agevolato per due persone;

Omaggio della Casa, ingresso gratuito per una persona (valido solo il 30 e 31 ottobre in fasce orarie predefinite).

Dietro l’iniziativa c’è Mysterybox.cloud, realtà italiana che punta su trasparenza, affidabilità e innovazione come alternativa ai grandi colossi internazionali del settore. Ogni pacco è sigillato, con provenienza certificata e sostituzione in caso di malfunzionamento.

Per la città di Lecco si tratta di un appuntamento inedito, che unisce curiosità, sostenibilità e intrattenimento offrendo a cittadini e visitatori un’esperienza nuova e coinvolgente.

Centro Sportivo Palataurus – viale Giacomo Brodolini 25, Lecco

Date e orari:

30 ottobre: 14.30 – 22.30

31 ottobre: 9.30 – 20.00

1 novembre: 9.30 – 22.00

2 novembre: 9.30 – 22.00

3 novembre: 9.30 – 12.30

