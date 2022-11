LECCO – Resi noti i 34 progetti presentati ed approvati sul secondo bando 2022 “Fondo Arti dal Vivo”, il fondo di durata biennale costituito da Fondazione comunitaria del Lecchese, Comuni Soci di Lario Reti Holding e Acinque Energia (già Acel Energie) con l’obiettivo di sostenere la ripartenza del settore delle performing arts quale segno di rilancio culturale, aggregativo, sociale e turistico nella provincia di Lecco e riavvicinare il pubblico alla fruizione degli spettacoli dal vivo. I progetti riguardano iniziative che si terranno nel periodo novembre 2022 – aprile 2023.

Sono infatti stati ben 38 i progetti ricevuti, per un valore complessivo di 389mila euro. Un numero particolarmente elevato, anche considerando il periodo dell’anno in cui questi progetti si andranno a realizzare (inverno 2022 e primavera 2023). Di questi, 34 sono i progetti approvati e quindi ammessi a godere del contributo del Fondo, per un totale di 90mila euro, cui si dovranno aggiungere altri 22.500 euro da raccogliere da parte dei soggetti promotori.

L’incontro è stato l’occasione per evidenziare con soddisfazione i risultati positivi dell’operatività del Fondo, alla luce dei dati del primo Bando. A oggi, infatti, sono stati raccolti 45.678 euro di contributi (di cui 34.866 euro da privati e 10.816 euro da enti pubblici) grazie a 112 donatori. Ben 16 su 44 sono stati i progetti che hanno superato l’obiettivo di raccolta (+ 20.197 euro rispetto all’obiettivo) e per 13 progetti deve ancora essere realizzata la raccolta, per la quale c’è tempo fino al 31 dicembre.