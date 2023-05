LECCO – Il ‘Segreto di Penelope – Laboratorio di Artigianato Sociale’ organizza l’evento “Gli Aquiloni di Penelope”, che si terrà sabato 13 maggio nella sede di piazza Cermenati 5 a Lecco.

Nell’occasione l’esperto di aquiloni Edo Borghetti organizzerà un laboratorio rivolto a bambine e bambini, per insegnare a come costruire e far volare un aquilone.

L’evento nasce per creare una nuova occasione di incontro tra la popolazione lecchese e il ‘Segreto di Penelope’, che dal 2018 porta avanti la sua missione di essere un luogo d’incontro creativo, libero e aperto, tra donne migranti e donne italiane.

L’intero ricavato del laboratorio verrà utilizzato per sostenere i progetti sociali del ‘Segreto di Penelope’.