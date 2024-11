ARTIGIANO IN FIERA: 250 LE MICRO-PICCOLE IMPRESE LOMBARDE, PIÙ DI 10 DA LECCO

MILANO – La Lombardia protagonista dell’edizione di Artigiano in Fiera 2024, in programma dal 30 novembre all’8 dicembre a Fieramilano Rho, tutti i giorni dalle 10 alle 22.30. Saranno infatti circa 250 le micro-piccole imprese lombarde, di cui oltre 10 da Lecco, a partecipare al più importante evento al mondo dedicato all’artigianato: una “piazza” innovativa e internazionale nata per esaltare la bellezza e la bontà delle arti e dei mestieri, dove poter fare acquisti originali, autentici e di qualità, attenti alla filiera e rispettosi dell’ambiente.

“Essere Artigiano è una scelta di vita” è il tema scelto per l’edizione 2024 per ribadire il valore del lavoro artigianale vissuto come una scelta di vita creativa e consapevole, che contribuisce allo sviluppo e alla prosperità dei territori. Tutti gli artigiani presenti in fiera sono innovatori, artisti e creatori di oggetti belli, buoni e utili a partire dalla lavorazione della materia prima.

Attesi circa 2.800 artigiani da 90 Paesi, 8 padiglioni dedicati, oltre a 28 ristoranti e 19 Luoghi del Gusto dall’Italia al resto del mondo.

L’ingresso è gratuito, con procedura semplice e veloce. Chi non si è mai registrato ad Artigiano in Fiera potrà scaricare il suo pass gratuito sul sito artigianoinfiera.it in pochi e semplici click. Tutti gli iscritti alla community di Artigiano in Fiera (visitatori delle ultime edizioni e clienti della piattaforma digitale), invece, hanno già ricevuto direttamente sul loro indirizzo e-mail il pass gratuito per accedere alla fiera, valido tutti i giorni e per più ingressi.

Per quanto riguarda la mobilità, i principali mezzi di trasporto per raggiungere la manifestazione restano la linea M1 della metropolitana (fermata Rho Fiera), le linee regionali e del passante ferroviario Trenord e l’Alta Velocità con Italo. La disponibilità totale di parcheggi sarà di oltre 10.000 posti auto.