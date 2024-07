ARTISTI DI STRADA. UN REGOLAMENTO PER CONCILIARE ANIMAZIONE E QUIETE

LECCO – Approvato all’unanimità dal Consiglio comunale il nuovo “Regolamento comunale delle attività e arti di strada nel Comune di Lecco”, andando a sostituire il precedente datato 2008.

Il documento si è reso necessario per andare incontro alla possibilità per gli artisti di strada di esibire la propria arte – animando il tessuto sociale e culturale di Lecco – senza, però, arrecare disturbo alla quiete pubblica e ai cittadini residenti. Lo scopo del regolamento è, pertanto, quello di valorizzare e sostenere le arti di strada, rendendo il territorio accogliente per la promozione delle attività artistiche.

Il nuovo Regolamento, presentato dall’assessora alla Cultura Simona Piazza e frutto di un lavoro congiunto con l’assessore all’attrattività territoriale Giovanni Cattaneo, individua delle postazioni dedicate all’arte di strada suddivise in tre tipologie di spazi: “aree di libero esercizio”, senza alcuna prescrizione o limitazione relativa a specifiche tipologie artistiche; “aree riservate all’attività espressiva senza amplificazione e ai mestieri artistici”, nelle quali sono ammesse le attività con strumenti non amplificati; “aree riservate ai mestieri artistici”, nelle quali sono ammesse esclusivamente tali attività non corredate da attività rumorose strumentali o amplificate.

Gli spazi, per i quali non è chiesta alcuna autorizzazione e che saranno disponibili dalle 10 alle 22 tutto l’anno, dovranno essere riservati tramite una app per un massimo di due ore; in occasioni di festività o ricorrenze, potranno essere concesse deroghe sugli orari.

“Il lavoro svolto in Commissione congiunta II e IV è andato proprio nella direzione di condividere le nuove linee per la regolamentazione dell’arte di strada sia per valorizzare e promuovere in tutta la città l’arte di strada sia per tutelare e valorizzare la quiete dei cittadini – è il commento degli assessori Simona Piazza e Giovanni Cattaneo –. Due aspetti che questo regolamento ha tenuto ben in considerazione: in quest’ottica sono state introdotte importanti novità, già sperimentate da diversi capoluoghi di provincia o di regione. Nelle prossime settimane saranno resi noti, e visibili, gli spazi dedicati all’arte di strada in città: l’obiettivo è valorizzare i luoghi informali della cultura, dai rioni al centro, dedicati agli artisti della città e non solo”.

Le modalità di prenotazione e la mappa con le aree disponibili per gli artisti di strada saranno rese note prossimamente sui canali del Comune di Lecco.