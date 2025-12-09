ASC BALLABIO ’89 SEZIONE DANZA, STAGIONE INAUGURATA CON SUCCESSI IN ITALIA E FUORI

BALLABIO – L’anno sportivo della sezione danza dell’ASC Ballabio ’89 si apre sotto il segno dell’eccellenza. I giovani ballerini dell’associazione hanno già conquistato traguardi prestigiosi che confermano la crescita artistica e tecnica della scuola, portando il nome di Ballabio su palcoscenici di rilievo nazionale e internazionale.

Giada Badoni premiata a Casa Sanremo

Il 22 novembre la giovane danzatrice Giada Badoni ha rappresentato l’associazione all’evento Inner Wheel – Casa Sanremo, distinguendosi tra numerosi partecipanti. La sua performance le è valsa una borsa di studio di 1.000 euro, che le consentirà di partecipare al campus formativo di Casa Sanremo, un’opportunità unica nel panorama artistico italiano.