LECCO – Venerdì 7 luglio alle 16 in sala consiliare si è svolta la consegna della targa e delle medaglie del Comune di Lecco alla squadra maschile di ginnastica artistica dell’Asd Ghislanzoni Gal per la promozione in serie A1.

Erano presenti il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, l’assessore allo Sport Emanuele Torri, l’assessore ai Giovani Alessandra Durante, il presidente dell’Asd Ghislanzoni Gal Paolo Gilardoni e l’allenatore responsabile di settore Pietro Spreafico.

Presenti anche il capitano dell’Asd Ghislanzoni Gal Lorenzo Bonicelli, fresco di convocazione alle Universiadi di Chengdu, in programma dal 28 luglio all’8 agosto nel sud-ovest della Cina. Quindi Simone La Monica, Michele Maiellaro, Joey Rosa ed Edoardo Sugamele.