ASFALTATURE NOTTURNE SULLA SP 180 CALOLZIO-CARENNO E LA 181 DI ERVE 

LECCO – La Provincia di Lecco ha emesso due distinte ordinanze che prevedono la chiusura totale al transito in orario notturno di due importanti arterie viabilistiche della zona, al fine di permettere interventi urgenti di riasfaltatura dei piani viabili.63-Sp-180-Chiusura-totale-notturna-Rossino-asfalti-Provincia.pdf+1

SP 180 “Calolziocorte-Carenno”

L’ordinanza n. 63 stabilisce la chiusura totale al transito della Strada Provinciale 180 “Calolziocorte – Carenno”, nel tratto compreso tra il bivio per Erve (pk 29+880 circa) e l’intersezione con via Laurenziana (pk 30+070 circa) nel comune di Calolziocorte. I lavori avranno luogo dalle ore 21:00 di giovedì 11 settembre 2025 fino alle ore 6:00 di venerdì 12 settembre 2025. Qualora il cantiere dovesse subire ritardi per maltempo o imprevisti, la chiusura sarà reiterata nelle notti seguenti, sempre nella stessa fascia oraria.63-Sp-180-Chiusura-totale-notturna-Rossino-asfalti-Provincia.pdf

Durante la chiusura verrà garantito il passaggio per mezzi di soccorso, emergenza e forze dell’ordine che debbano intervenire nel tratto interessato. Sono previsti percorsi alternativi per limitare i disagi alla circolazione ordinaria.63-Sp-180-Chiusura-totale-notturna-Rossino-asfalti-Provincia.pdf

Dettagli sulla SP 181 “di Erve”

Analoga disposizione riguarda la Strada Provinciale 181 “di Erve”: secondo l’ordinanza n. 64, il tratto che va da pk 31+850 circa al pk 32+120 circa, in corrispondenza dell’area ecologica del Comune di Erve, sarà chiuso nella stessa fascia oraria: dalle 21:00 dell’11 settembre alle 06:00 del 12 settembre 2025. Anche in questo caso, in caso di condizioni meteo avverse o imprevisti, la chiusura potrà essere reiterata nelle notti successive.64-Sp-181-Chiusura-totale-notturna-Erve-asfalti-Provincia.pdf

Verrà sempre garantito il passaggio agli eventuali veicoli di soccorso, emergenza e forze dell’ordine, secondo la procedura stabilita dalla Provincia di Lecco.64-Sp-181-Chiusura-totale-notturna-Erve-asfalti-Provincia.pdf1

RedViab