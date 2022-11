LECCO – A partire dall’anno scolastico 2023/24 la scuola materna pubblica della città di Lecco offrirà ai genitori un servizio di post scuola per i bambini dai 3 ai 5 anni grazie al contributo del Comune. Da lunedì a venerdì, con orario che varia a seconda della scuola, un’ora in più da dedicare per attività ludiche ed educative.

Questo il commento del nostro capogruppo in Consiglio Comunale di Con la sinistra cambia Lecco Alberto Anghileri: “Dopo l’aumento dei posti e l’estensione dell’orario nei nidi comunali, un altro passo importante per rispondere alle esigenze delle famiglie e alla educazione di bimbi e bimbe. Dal prossimo anno scolastico le cinque scuole dell’infanzia statali della nostra città amplieranno l’orario, un importante servizio di conciliazione tra tempi di lavoro e tempi di vita. Si può fare ancora molto e ci impegniamo a farlo, per migliorare ulteriormente il sevizio che le scuole dell’infanzia statali offrono, un servizio già molto buono grazie all’impegno di tutto il personale che ci lavora. Un impegno che avevamo scritto nel nostro programma elettorale e che stiamo realizzando”.