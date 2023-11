ASILI DI LECCO: RIPARTE IL SERVIZIO DI POST SCUOLA

LECCO – Il Comune di Lecco rilancia quello che è diventato uno strumento di conciliazione indispensabile, un servizio strutturato sul quale le famiglie di Lecco contano sempre di più, ovvero il servizio di post scuola, rivolto ai bambini iscritti alle scuole dell’infanzia con l’obiettivo di ampliarne le opportunità educative e formative in una logica di conciliazione.

Il post scuola sarà attivo nelle cinque scuole dell’infanzia statali della città e, da domani, le famiglie potranno conoscere meglio l’offerta educativa proposta grazie agli open day dedicati in programma mercoledì 22 novembre dalle 10.30 alle 12 a Santo Stefano, giovedì 23 dalle 16.30 alle 18 oppure lunedì 27 e martedì 28 dalle 10.30 alle 11.30 presso la scuola dell’infanzia Gli Aquiloni, sabato 25 dalle 10 alle 12 al Caleotto, lunedì 27 dalle 17 alle 19 alla Damiano Chiesa e sabato 2 dicembre dalle 10 alle 12 alla scuola dell’infanzia Rosa Spreafico.

“Come Amministrazione investiamo con orgoglio nelle iniziative che abbiano un respiro da un lato educativo e dall’altro di attenzione verso le nuove esigenze delle famiglie – dicono gli assessori all’Educazione e alla Famiglia e ai Giovani Emanuele Torri e Alessandra Durante -. La conciliazione rappresenta un tassello importante delle politiche del futuro ed è fondamentale realizzarla attraverso spazi, servizi e competenze educative che possano rappresentare un arricchimento per i bambini e le bambine e una sicurezza per i genitori. Abbiamo l’obiettivo che questi servizi non restino dei privilegi destinati a chi può permetterseli. L’investimento che scegliamo di fare come Amministrazione è quello di garantire il servizio di post scuola anche per le cinque scuole statali dell’infanzia della città sperando di intercettare, in questo modo, i bisogni di tutti, grandi e piccoli”.