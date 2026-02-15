ASJA ZENERE, CHE IMPRESA A CORTINA: AL TOP NELLA 2ª MANCHE DEL GIGANTE!

CORTINA D’AMPEZZO (BL) – “Tempone” e bella scalata in classifica per la barziese di adozione Asja Zenere nella seconda manche dello Slalom Gigante Olimpico di Cortina: la vicentina trapiantata in Valsassina recupera tante posizioni passando dal ventesimo posto conquistato nella prima frazione di stamattina al quattordicesimo finale nella gara vinta da una leggendaria Federica Brignone…
ASJA ZENERE, CHE IMPRESA A CORTINA NELLA SECONDA MANCHE DEL GIGANTE!
