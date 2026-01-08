ASPETTANDO LA BEFANA: AD ANNONE UNA SERATA RIUSCITA TRA GIOCHI E DOLCI

ANNONE BRIANZA – Si è svolta con grande partecipazione e riscontri positivi la prima edizione di “Aspettando la Befana”, l’iniziativa andata in scena la sera del 5 gennaio presso l’oratorio di Annone di Brianza, che ha coinvolto numerose famiglie e soprattutto tanti bambini, veri protagonisti dell’evento.

La manifestazione, promossa dalle associazioni annonesi in collaborazione con il Comune, ha proposto una serata all’insegna del divertimento e della condivisione. A partire dalle 18.30, l’oratorio si è animato con giochi per bambini, momenti di intrattenimento e un clima di attesa che ha accompagnato i presenti fino all’arrivo della Befana.

Nel corso della serata si è svolta anche un’amichevole di calcio Under 12 Annone–Oggiono, molto seguita da genitori e appassionati. Il momento più atteso è stato l’ingresso della Befana, che ha distribuito un piccolo dono a tutti i bambini presenti, suscitando entusiasmo e sorrisi.

Determinante per la riuscita dell’iniziativa è stata la collaborazione tra le numerose realtà associative del paese, che hanno lavorato insieme dimostrando un forte spirito di squadra. Hanno preso parte all’organizzazione ANA Alpini, AVIS Annone di Brianza, Gruppo Sportivo Oratorio, Protezione Civile di Annone di Brianza, Gruppo Baita, Pro Annone, AIDO, Corpo Musicale di Annone di Brianza, A. Volontari per Annone, Sezione Cacciatori e S.P.D. Annonese.

A completare la serata, bar e baita aperti, che hanno favorito momenti di incontro e socialità anche per gli adulti. L’evento si è così confermato non solo come un appuntamento dedicato ai più piccoli, ma come un’importante occasione di aggregazione per tutta la comunità.

Il successo di questa prima edizione di “Aspettando la Befana” rappresenta un segnale positivo e incoraggiante, testimoniando la capacità di Annone di fare rete e di valorizzare le tradizioni attraverso la collaborazione tra istituzioni e associazioni locali.