ASSALTO ALLA GRIGLIERIA “L’ANGURIA” A BALLABIO, DANNI PER MIGLIAIA DI EURO

BALLABIO – Un risveglio amaro per i proprietari del bar braceria L’Anguria, appena fuori Ballabio lungo la vecchia SP 62 per Lecco. Durante la notte, il locale è stato preso d’assalto da ignoti che l’hanno devastato, rompendo e rubando diversi oggetti, per un valore stimato di diverse migliaia di euro.

I malviventi hanno divelto la porta sul retro e tentato di forzare anche una porta laterale, bucandola. Secondo quanto riferito dalla proprietaria, il locale è dotato di telecamere di sorveglianza, che hanno inquadrato i malviventi, e si confida che queste possano aiutare a individuare il responsabile o i responsabili, poiché si sospetta la presenza di più persone coinvolte. È stata inoltre individuata l’auto utilizzata per il colpo.