ASSANGE IN CARCERE DA 4 ANNI E MEZZO, EVENTI A LECCO SABATO 13 GENNAIO

LECCO – Sabato 13 gennaio il gruppo #Assange.lecco formato da cittadini facenti parte di varie associazioni, insieme al comitato #Como for Assange propone una giornata dedicata al giornalista Julian Assange, che, innocente, il prossimo sabato sarà in carcere da 1.738 giorni, detenuto a scopo preventivo nella peggiore prigione della Gran Bretagna.

Alle 20, nella Sala Parrocchiale di Lecco-Belledo, in via Fiocchi 66, viene proposto “ITHAKA”, film documentario che racconta della lotta dei familiari di Julian per la sua liberazione. La proiezione sarà preceduta da un’introduzione alla sua vicenda: interverranno la giornalista Germana Leoni, autrice del libro “Julian Assange – Niente è come sembra”, l’avvocato Raffaele Scudieri e l’attivista Lorena Corrias. Al termine della serata ci sarà un collegamento in diretta con un familiare di Julian.

L’ingresso è libero, anche se è gradito un contributo spese a partire da 5 euro. Per info e prenotazioni: 328 676 5669 whatsapp (oppure telefonicamente h. 16-19) mail assange.lecco@gmail.com.

Nel pomeriggio, dalle 15 alle 17 in piazza Cermenati un gazebo informativo e la riproduzione della cella in cui Assange è rinchiuso da oltre 4 anni e mezzo.

RedLC