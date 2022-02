LECCO – L’Asst di Lecco rende noto che venerdì 25 febbraio, a partire dalle 14, l’attuale sistema operativo che gestisce il traffico di tutte le prenotazioni ambulatoriali in regime di Servizio Sanitario Nazionale verrà migrato su una nuova piattaforma informatica.

A ciò dovuto il servizio di prenotazione presso i CUP aziendali dell’ASST sarà erogato dagli sportelli e dal servizio telefonico aziendale sino alle 14. Dopo tale orario e anche nella mattina di sabato 26 febbraio, non sarà possibile prenotare nuovi appuntamenti. Continueranno comunque le consuete operazioni di accettazione per le prestazioni in programma nelle giornate del 25 e 26 febbraio 2022.

A partire da lunedì 28 febbraio il servizio riprenderà presso tutti i presidi, secondo orari e modalità già in essere.

Le nuove funzionalità previste dal nuovo sistema potrebbero comportare un iniziale rallentamento delle operazioni amministrative e inevitabilmente generare ritardi anche nei giorni immediatamente successivi.

Non saranno interessate dal cambiamento e rimarranno perciò valide, tutte le attuali modalità di prenotazione, accettazione o erogazione: le prestazioni di laboratorio erogate presso i centri prelievi ospedalieri e territoriali; le prestazioni erogate in regime di Libera Professione.