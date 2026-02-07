ASST LECCO: ARNALDO AMATO ELETTO PRESIDENTE DI AIGO LOMBARDIA

LECCO – Arnaldo Amato, direttore dell’Endoscopia Digestiva e Gastroenterologia dell’ASST di Lecco, è il nuovo presidente dell’Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Digestivi Ospedalieri (AIGO) Lombardia.

Il prestigioso riconoscimento è avvenuto durante il Congresso della Federazione delle Società Malattie dell’Apparato Digerente, che si è svolto a Milano il 24 gennaio.

Per i prossimi due anni, Arnaldo Amato guiderà i gastroenterologi lombardi nelle attività scientifico‑culturali, nella promozione e tutela della specialità clinica e nei rapporti istituzionali con Regione Lombardia.

“Desidero esprimere il mio sincero ringraziamento al presidente uscente Guido Manfredi e all’intero direttivo regionale – ha dichiarato Amato – per l’eccellente lavoro svolto e confido nel supporto di tutti i soci AIGO per proseguire e rafforzare i progetti scientifici e formativi che rappresentano un valore fondamentale per la nostra Associazione. Nei prossimi due anni il nostro impegno sarà orientato a riaffermare il ruolo centrale della gastroenterologia”.

“Il dialogo costruttivo tra istituzioni e professionisti sarà decisivo per sviluppare un modello sanitario capace di rispondere in modo efficace ai bisogni di salute dei nostri cittadini. Intendiamo, in particolare, rilanciare le attività di prevenzione, come lo screening del tumore del colon, e promuovere modelli organizzativi condivisi, sostenendo la diffusione delle buone pratiche cliniche ed endoscopiche”, conclude Amato.