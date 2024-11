ASST LECCO: BELLÙ NUOVO DIRETTORE SOCIETÀ ITALIANA DI NEONATOLOGIA

LECCO – Roberto Bellù, direttore del Dipartimento Area della Donna e Materno Infantile e direttore UOC Terapia Intensiva Neonatale e Pediatria dell’ASST di Lecco, è stato eletto presidente della Società Italiana di Neonatologia – sezione Lombardia per il triennio 2025/2027.

La presentazione è avvenuta oggi in occasione dell’incontro annuale dei responsabili dei punti nascita della Lombardia. “Questa nomina rappresenta un’importante opportunità per portare il nome dell’ASST di Lecco all’attenzione dei colleghi italiani nel settore. Mi congratulo con Roberto Bellù per questo incarico così prestigioso”, ha detto Marco Trivelli, direttore Generale dell’ASST di Lecco.

“Il programma di lavoro per il prossimo triennio riguarderà tematiche organizzative e assistenziali della rete neonatale – le parole di Roberto Bellù – La formazione sarà al centro del mio impegno per quanto riguarda la rianimazione in sala parto in tutti i punti nascita della Lombardia, con particolare attenzione per gli aspetti multidisciplinari con l’interazione con i rianimatori, gli ostetrici, le ostetriche e le infermiere e i pediatri”.

“Un altro tema fondamentale sarà quello legato all’organizzazione della rete dei punti nascita e di interazione con il Comitato Percorso Nascita regionale e delle risorse alla luce della carenza di pediatri e neonatologi. Promuoveremo infine le buone pratiche cliniche per l’assistenza centrata sulla famiglia nei reparti di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale”, ha concluso Bellù.