ASST LECCO, LE INIZIATIVE PER LA GIORNATA MONDIALE CONTRO IL CANCRO

LECCO – Il 4 febbraio ricorre la Giornata Mondiale contro il Cancro, e per l’occasione Regione Lombardia promuove in tutta la Regione una campagna finalizzata ad aumentare la consapevolezza della popolazione nei confronti delle attività di prevenzione contro i tumori, in particolare gli screening e le vaccinazioni.

Nel 2024 in Italia le nuove diagnosi di tumori maligni (esclusi i tumori della pelle non melanoma) sono stimate attorno ai 390.000 casi, di cui 214.000 nuovi casi negli uomini e 175.000 nuovi casi nelle donne. Nel 2024, si stima siano circa 3,7 milioni gli italiani che vivono dopo una diagnosi di tumore, il 6,2% intera popolazione femminile, mentre sono oltre 1,6 milioni gli uomini (1.619.513), pari al 5,6% della popolazione maschile.

Il tumore della mammella è, in assoluto, la neoplasia più frequente (925.406 donne), riguardando quasi la metà (45%) di tutte le donne che vivono dopo una diagnosi di tumore. La seconda sede più frequente (la prima negli uomini) è il tumore della prostata con 484.882 uomini viventi dopo tale diagnosi. Le altre sedi più frequenti sono il colon-retto (442.634, equamente distribuiti nei due sessi), la vescica (300.246, in gran parte uomini), la tiroide (235.989, in gran parte donne) e i melanomi (221.015).

I dati dei Registri Tumori italiani non indicano solo un costante aumento del numero di persone che vivono dopo una diagnosi di tumore – circa l’1,5% l’anno nell’ultimo decennio (1,6% nelle donne e 1,3% per gli uomini) ma dimostrano anche che la metà delle persone che si ammalano di tumore nel 2024 è destinata a guarire, avendo la stessa attesa di vita di chi non si è ammalato.

Fonte dati: report AIOM “I numeri del cancro in Italia 2024”

ATS Brianza e ASST Lecco promuovono una serie di iniziative dedicate alla prevenzione contro i tumori.

Casa di comunità di Calolziocorte, Via Bergamo, 8/10

4 febbraio, dalle 9 alle 13

SCREENING PROSTATA: supporto alla compilazione del questionario propedeutico;

SCREENING ANTI-HCV: esecuzione test rapido (pungidito o salivare) e incentivazione proposta attiva presso tutti i centri prelievi ASST;

SCREENING POLMONE: Counseling motivazionale per tabagisti con misurazione di monossido di carbonio e indirizzamento verso i centri anti fumo presenti sul territorio.

Casa di comunità di Oggiono, Via Vittorio Bachelet, 9

4 febbraio, dalle 9 alle 13

SCREENING PROSTATA: supporto alla compilazione del questionario propedeutico;

SCREENING ANTI-HCV: esecuzione test rapido (pungidito o salivare).





Presidio ospedaliero di Merate – Ospedale “Mandic”, Largo Mandic,1

4 febbraio, dalle 9 alle 13

PUNTO SCREENING ONCOLOGICI: gestione appuntamenti e attività di promozione delle campagne di screening della mammella, del colon retto e della cervice uterina a cura degli operatori del Centro Screening ATS Brianza in collaborazione con le ostetriche dell’ASST di Lecco, che allestiranno un punto informazioni presso la hall del Presidio Ospedaliero di Merate.

Presidio ospedaliero di Lecco – Day Hospital Oncologico Ospedale “A. Manzoni”, Via dell’Eremo, 9/11

5 febbraio, dalle 9 alle 12:30