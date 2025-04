ASST LECCO: UNA MOSTRA FOTOGRAFICA PER LA GIORNATA DELL’OSTETRICA

LECCO – Il 5 maggio si celebra la Giornata Internazionale dell’Ostetrica che ha come tema, quest’anno, lo slogan “Midwives: critical in every crisis”. Il mondo sta affrontando un numero esponenziale di crisi umanitarie causate da catastrofi naturali, cambiamenti climatici, pandemie e conflitti. In queste situazioni donne, ragazze e bambini sono maggiormente vulnerabili a violenza sessuale, violenza di genere, perdita dei mezzi di sostentamento e ridotta accessibilità ai servizi sanitari essenziali.

In tempi difficili, le ostetriche sono fondamentali per garantire le risposte ai bisogni di salute sessuale, riproduttiva, materna, neonatale e adolescenziale. In occasione dell’annuale ricorrenza le ostetriche dell’ASST di Lecco propongono diverse iniziative – patrocinate dall’Ordine della professione ostetrica/o interprovinciale di Bergamo, Cremona, Como, Lecco, Lodi, Milano, Monza Brianza e Sondrio – per promuovere i servizi erogati dalla Struttura di Ostetricia e Ginecologia e le cure ostetriche, ospedaliere e territoriali, prestate alle donne della provincia.

Tra le numerose iniziative, la mostra fotografica allestita all’interno della Hall dell’Ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco dal titolo “Ostetriche: essenziali in ogni crisi”. Le fotografie esposte pongono l’attenzione sul lavoro quotidiano dell’ostetrica, così essenziale nel tutelare un momento unico della vita come la nascita. L’esposizione racchiude, inoltre, una selezione di immagini di operatrici dell’ASST di Lecco che hanno prestato servizio per cooperazioni internazionali nei Paesi in guerra o soggetti a crisi umanitaria.