ASST LECCO: VISITA DELLA CALCIO LECCO E DEL SINDACO IN PEDIATRIA

LECCO – Nella tarda mattinata di oggi, una delegazione di giocatori della Calcio Lecco composta dal capitano Luca Giudici e dal centrocampista Alessandro Sersanti, ha fatto visita al reparto di Pediatria dell’Ospedale “Alessandro Manzoni” di Lecco. Insieme a loro, anche il sindaco Mauro Gattinoni e l’assessore all’Educazione e Sport, Emanuele Torri.

Tra foto e sorrisi, un pallone e un poster autografati, le aquile blu celesti e tutti gli ospiti sono stati accompagnati dal Direttore Generale dell’ASST Paolo Favini e dagli operatori sanitari della Pediatria a visitare il reparto e a incontrare le insegnanti della Scuola in Ospedale, sede distaccata dell’Istituto Comprensivo Lecco 3 – “Antonio Stoppani”.

Paolo Favini, DG della ASST Lecco: “Una giornata davvero speciale, quella di oggi, per i bambini ricoverati nel nostro reparto di Pediatria. Un grazie di cuore alla Calcio Lecco e ai suoi giocatori che hanno pensato di venirci a trovare regalando un momento di serenità ai piccoli degenti e alle loro famiglie. Un caro ringraziamento anche al sindaco Gattinoni e all’assessore Torri per il sostegno e l’incoraggiamento degli sforzi educativi all’interno dell’ambiente ospedaliero”.

“Abbiamo volentieri accolto l’invito del Direttore Generale di fare visita, insieme a una rappresentanza della Calcio Lecco, alla Pediatria dell’Ospedale Manzoni per incontrare i piccoli degenti e portare uno speciale augurio di buone feste – dichiarano Gattinoni e Torri -. Questa è stata l’occasione per noi di conoscere da vicino la realtà della Scuola in Ospedale, la pluriclasse ospedaliera che accoglie i bambini ricoverati in un percorso di gioco, formazione e conoscenza. Un grande e sentito ringraziamento, in questo senso, agli insegnanti che operano in questo contesto così delicato rivestendo un ruolo educativo e di accompagnamento preziosissimo per i più piccoli e le loro famiglie”.