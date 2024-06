ASST, NUOVI TOTEM PER IL ‘PAGOPA’ ANCHE A LECCO, MERATE E BELLANO

LECCO – L’Asst di Lecco comunica che, al fine di migliorare l’accessibilità alle prestazioni del SSN e di semplificare, attraverso la digitalizzazione, le operazioni amministrative, anche nei tre presidi ospedalieri di Lecco, Merate e Bellano sono stati attivati nuovi totem che consentono di effettuare i pagamenti di visite/esami tramite PagoPa, già presenti presso i poliambulatori di Calolziocorte e Oggiono e presso il distretto di Via Tubi a Lecco.

I totem consentiranno di evitare le code agli sportelli per il solo pagamento delle prestazioni già prenotate telefonicamente o per altre vie. Permetteranno inoltre il pagamento anche negli orari di chiusura degli sportelli, evitando al paziente di dover tornare in ospedale.

Per poter pagare bisogna ritirare il foglio riportante il “QCode” che l’infermiera dell’ambulatorio consegna al paziente. Ai cittadini che prenotano telefonicamente sia tramite il CUP telefonico aziendale che il CCR, il codice per il pagamento PagoPa deve essere invece comunicato dall’operatore.