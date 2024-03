ASST: SABATO OPEN DAY PER SCREENING, VACCINAZIONI HPV E MAMMOGRAFIE

LECCO – L’ASST di Lecco ha organizzato un evento Open Day per il 9 marzo.

Per lo screening HPV: Consultorio di Lecco in via Tubi 43 e di Merate in largo Leopoldo Mandic 1 con apertura dalle 8.30 alle 13, in parallelo all’offerta vaccinale ad accesso diretto. L’accesso sarà necessariamente su appuntamento telefonando al numero dedicato 039/5916822 dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18.

Vaccinazioni HPV: Centro Vaccinale di Lecco in via Tubi, 43 con apertura dalle 8.30 alle 13.30 con accesso diretto. E presso il Centro Vaccinale di Merate di largo Leopoldo Mandic 1 dalle 8.30 alle 13.30 con accesso diretto.

Screening mammografico: apertura centro screening presso il P.O. di Lecco in via dell’Eremo 9/11 (piano -1) dalle 8:30 alle 12:30. Accesso su prenotazione tramite il Portale Regionale Prenota Salute.

Venerdì 8 marzo invece, dalle 13.30 alle 16.00, si terrà la vaccinazione HPV dedicata alle donne con più di 26 anni (anno di nascita 1997 e precedenti) e maschi di età maggiore ai 18 anni (anno di nascita 2005 e precedenti). Tale vaccinazione è prevista in co-pagamento di 82,30 euro. Accesso libero (CUV Lecco e CUV Merate). Per info: 0341.253900.