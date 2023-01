COSTA MASNAGA – Dal prossimo 1 febbraio, i medici di Medicina Generale Paolo Airaghi e Roberto Colnago cesseranno la propria attività convenzionale. La Direzione Strategica di ATS Brianza e il sindaco di Costa Masnaga li ringraziano ufficialmente per l’impegno, la professionalità e l’umanità dimostrati durante la pluridecennale attività al servizio per la comunità. Un grazie anche all’infermiera Marzia De Cassan, per il prezioso supporto apportato all’attività dei medici.

La cessazione dell’attività dei due medici si inserisce in un contesto territoriale che sta ormai da mesi assistendo a una situazione di grave carenza negli organici della Medicina Generale, diffusa anche a livello regionale e nazionale. ATS Brianza, di fronte dell’oggettiva impossibilità alle copertura degli ambiti carenti, anche a causa della tendenza all’indisponibilità di medici a insediarsi in queste aree con un incarico temporaneo, ha dovuto ricercare delle soluzioni, anche diversificate, per garantire l’assistenza primaria ai cittadini del territorio.

Per gli assistiti ai quali non è possibile assegnare un medico, si è reso necessario l’attivazione di un Ambulatorio Medico Temporaneo (AMT); pertanto anche i pazienti dei dottori Airaghi e Colnago potranno avvalersi di questo servizio, da tempo già attivo presso l’ambulatorio comunale di Costa Masnaga, in via Beretta Andina, in fascia oraria diurna e in giornate feriali secondo gli orari che vengono aggiornati settimanalmente.