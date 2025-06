ATS BRIANZA: CAMPAGNA DI INFORMAZIONE SUI CANI DA PASTORE

LECCO – Non sono addestrati per attaccare, ma per difendere. Questo significa che non sono pericolosi? No, ma possono diventarlo se avvertono una minaccia che mette in pericolo loro e il loro gregge. E spesso questa minaccia involontariamente può derivare da un nostro comportamento sbagliato. Sono i cani da pastore, compagni preziosissimi degli allevatori, che in questo periodo dell’anno conducono pecore, capre, mucche e cavalli sui pascoli delle nostre montagne. La stagione dell’alpeggio infatti è entrata nel vivo, fino all’autunno il bestiame resterà in quota, per godere di temperature più fresche e nutrirsi dell’erba sana dei prati.

La monticazione è un attività di grande valore sociale, economico e ambientale: perpetua l’antica tradizione della pastorizia, praticata su Alpi e Prealpi, favorisce un migliore benessere degli animali, e dunque una migliore qualità di latte, formaggi, burro e carni che se ne ottiene, contribuisce a tenere vivi il presidio e la cura delle terre alte.

I cani da pastore hanno un ruolo importante in questa attività, perché senza sosta difendono il bestiame dai pericoli costituiti dalla presenza dei predatori, in primis lupi e altri carnivori. Siano essi conduttori, durante i movimenti del bestiame, o da guardiania, nella fase stanziale del pascolo, nello svolgimento del loro compito danno prova di grande intelligenza, e all’occorrenza, anche di grande coraggio. Ma bisogna conoscerne le caratteristiche, e sapere come comportarsi quando ci si trova nelle loro vicinanze. In questo periodo estivo, di grande presenza di turisti ed escursionisti sulle nostre montagne, questa eventualità è tutt’altro che infrequente.

Per questo, proprio per scongiurare rischi inutili, ATS della Brianza ha varato una campagna di comunicazione rivolta ai frequentatori della montagna. Lo ha fatto con manifesti, distribuiti alle Comunità Montane e ai Comuni della Provincia di Lecco, interessati dalla presenza di alpeggi, che riassumono il decalogo di regole da seguire, e anche con una serie di post, sotto forma di simpatiche vignette, pubblicati a cadenza periodica sulle proprie pagine social.

Il personaggio protagonista di questi post è Attila, un forte pastore maremmano, ispirato ad un cane realmente esistente, che rappresenta tutta la “categoria” degli amici a quattro zampe al lavoro in questi mesi sui nostri monti. Attraverso semplici ma utilissimi messaggi, i post invitano a rispettare il lavoro di Attila, a non avvicinarsi troppo alle pecore che custodisce, a sapere come allontanarsi, a piedi o in bici, senza movimenti bruschi, se il cane abbaia e vi affronta con aggressività. Altrettanto importante è tenere il proprio cane al guinzaglio o, ancor meglio, evitare di portarlo su sentieri vicini ai pascoli, per non determinare in Attila reazioni violente.

“Attraverso una comunicazione semplice e di immediata comprensione – dichiara Diego Perego, direttore del Dipartimento Veterinario di ATS Brianza – vogliamo veicolare un messaggio di sicurezza e serenità e lanciare un invito alla responsabilità ed al rispetto. Abbiamo a cuore l’impegno dei nostri pastori in questi mesi fondamentali per la loro attività zootecnica, così come auspichiamo che la montagna sia per tutti un ambiente di vacanza sicuro e accogliente. È importante tenere in considerazione però, che la montagna non è una fattoria didattica, è un ambiente aperto, vissuto da persone al lavoro e dal loro bestiame. La conoscenza di questa realtà, anche attraverso poche chiare regole, è il modo migliore per sapere come comportarsi con la dovuta attenzione”.