ATS BRIANZA: CONFERMATO ANCHE NEL 2025 IL CONTROLLO DEI FUNGHI EDULI

LECCO – Con l’arrivo del caldo estivo e dei primi temporali, ha preso il via la stagione dei funghi. Come ogni anno, ATS Brianza ricorda che è attivo il Centro per il controllo dei funghi eduli, un servizio gratuito e su prenotazione, pensato per garantire un consumo sicuro dei funghi spontanei. Al Centro, i micologi esperti di ATS Brianza sono a disposizione per verificare la commestibilità dei funghi raccolti e fornire consigli e indicazioni utili per la loro corretta conservazione e preparazione.

Il servizio è rivolto a tutti i cittadini, raccoglitori abituali o occasionali, che desiderano consumare funghi raccolti nei boschi senza correre rischi per la salute. È fondamentale sottoporre all’ispezione l’intero quantitativo di funghi raccolti, poiché anche piccole quantità di specie tossiche possono causare intossicazioni gravi o letali.

ATS Brianza invita la popolazione a non improvvisare nel riconoscimento delle specie fungine e a non affidarsi a informazioni non qualificate. La consulenza dei micologi rappresenta l’unico strumento efficace per prevenire episodi di avvelenamento da funghi. Nel corso del 2024 sono state rilasciate 155 certificazioni di commestibilità per un totale di 202 chili di funghi controllati, di cui ne sono stati scartati 128 chili non commestibili, alterati e/o velenosi.

Il controllo e la conseguente eliminazione dei funghi non commestibili o dei quantitativi commestibili ma deteriorati consentono di evitare sindromi gastroenteriche importanti con conseguenti attivazioni dei pronto soccorso e dei presidi ospedalieri.

È importante sottolineare come nel 2024 siano stati riscontrati sei casi di sospette intossicazioni per il consumo di funghi non controllati, in cui sono state coinvolte sei persone e che nessuna di queste aveva usufruito del controllo preventivo dell’Ispettorato Micologico di questa ATS, fatto che conferma ancora una volta la rilevanza del servizio preventivo svolto per la cittadinanza.

Per il controllo gratuito dei funghi raccolti dai cittadini, è necessario fissare un appuntamento contattando telefonicamente le segreterie del servizio ai numeri telefonici qui indicati:

Ispettorato Micologico di Monza Via De Amicis 17 2° piano – tel.039 2384640-4667

Ispettorato Micologico di Desio Via Foscolo 24, 3° piano tel. 0362 483240

Ispettorato Micologico di Usmate Velate c/o Centro Polivalente Via Roma, 85, palazzina A, 1°piano – tel. 039 6288028-29

Ispettorato Micologico di Bellano Via Papa Giovanni XXIII – tel. 0341 822128

Ispettorato Micologico di Oggiono Via I maggio, 21 – tel. 0341 482850

Per tutti coloro che decideranno di usufruire del servizio, si raccomanda di sottoporre al controllo tutta l’intera partita di funghi raccolti: ciò per evitare possibili scambi da parte del raccoglitore tra funghi eduli, funghi tossici e velenosi, spesso apparentemente simili. È preferibile, inoltre, nei limiti delle conoscenze dei raccoglitori, di presentare i funghi raccolti già suddivisi per specie.