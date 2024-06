ATS BRIANZA, IN AUTUNNO IL CORSO BASE PER COADIUTORE DEL CANE

LECCO – Dopo il grande riscontro di partecipazione per le due edizioni del corso propedeutico sugli interventi assistiti con gli animali dello scorso anno, ATS Brianza organizza nel prossimo autunno l’evento formativo successivo: il corso base per coadiutore del cane.

“L’obiettivo di questo corso – spiega il direttore generale di ATS Brianza Michele Brait – è formare nuovi operatori sul territorio, considerata l’ampia possibilità di impiego di queste metodiche educativo – terapeutiche. Auspichiamo una buona partecipazione, vista l’ottima adesione ai corsi propedeutici”.

Il corso è dedicato alla formazione di figure professionali e operatori che svolgono la propria attività nell’ambito degli Interventi Assistiti con gli Animali (IAA), in possesso di specifica formazione acquisita in base ai criteri stabiliti all’articolo 4 delle “Linee guida nazionali per gli interventi assistiti con gli animali (IAA)”.

Questo corso base rappresenta il secondo modulo del percorso formativo previsto dalle Linee guida, dedicato a coloro che intendono sviluppare il proprio itinerario professionale verso lo specifico ambito degli interventi assistiti mediati dal cane.

In particolare, il corso base per coadiutore del cane ha lo scopo di fornire le nozioni teoriche e le competenze pratiche per preparare e condurre l’animale in interventi educativi, terapeutici o ludico-ricreativi mediati dal cane. Il corso approfondisce le competenze specifiche del ruolo professionale, i compiti da svolgere e le responsabilità da assumere nella corretta gestione dell’animale ai fini dell’interazione con le persone nei diversi contesti di interventi assistiti previsti, fornisce conoscenze teoriche e applicate sulle caratteristiche delle persone utenti degli IAA, nonché elementi di etologia e di gestione pratica del cane.

Tra i docenti e relatori del corso, oltre ai medici veterinari di ATS Brianza con specifica formazione ed esperienza nel settore degli interventi assistiti con il cane, ci saranno esperti e professionisti afferenti alle aree disciplinari della psicologia, dell’educazione, dell’etologia e comportamentalismo animale.

Il programma prevede 7 incontri, con una parte pratica e una teorica presso l’auditorium di ATS Brianza a Monza in viale Elvezia 2, il 12, 19 e 26 settembre e il 3, 10, 17, 24 ottobre dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. Il 14 novembre si svolgerà l’esame finale con test a risposta multipla e prova pratica.

Le iscrizioni devono essere effettuate entro il 30 giugno inviando una mail di pre-iscrizione a formazione@ats-brianza.it. Successivamente i pre-iscritti riceveranno una e-mail accompagnata dalla scheda di iscrizione e le modalità di pagamento (quota iscrizione 610 euro).