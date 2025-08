ATS BRIANZA: PAOLA PALMIERI È IL NUOVO DIRETTORE GENERALE

LECCO – Paola Palmieri è il nuovo direttore generale dell’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza, subentrando a Michele Brait, nuovo dg dell’IRCCS San Gerardo dei Tintori di Monza. La nomina è stata formalizzata da Regione Lombardia con decorrenza dal 5 agosto 2025.

Palmieri vanta una consolidata esperienza nel settore sociosanitario e una carriera professionale caratterizzata da incarichi di rilievo in ambito gestionale, amministrativo e organizzativo, maturati in diverse strutture del Servizio Sanitario Regionale. Il suo ultimo incarico è stato quello di direttore dell’Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo e, in precedenza ha ricoperto l’incarico di direttore Amministrativo all’ASST di Lecco.

“Sono onorata di assumere questo incarico – ha dichiarato Paola Palmieri – e consapevole della responsabilità che comporta. Il mio impegno sarà volto a garantire la continuità dei servizi, il rafforzamento della rete territoriale e la promozione della salute pubblica, in sinergia con le istituzioni locali e gli attori del sistema socio-sanitario”.

Tra le priorità del nuovo mandato, Palmieri ha evidenziato l’importanza di mettere al centro i bisogni reali dei cittadini, puntando su prevenzione, digitalizzazione e prossimità delle cure. “È fondamentale – ha aggiunto – rafforzare l’integrazione tra ambito sanitario, sociosanitario e sociale, operando in modo trasparente, partecipato e orientato ai risultati”.

“Credo molto nel valore del lavoro di squadra – conclude il direttore – Il mio obiettivo è costruire un clima di fiducia e collaborazione, valorizzando le competenze presenti nell’Agenzia e ascoltando le esigenze del territorio. Solo così possiamo affrontare insieme le sfide presenti e future della sanità”.